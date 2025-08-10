Gemeente waarschuwt voor oplichters: 'Wij zijn dit niet!'

De gemeente Geldrop-Mierlo waarschuwt inwoners voor oplichters die zowel telefonisch als via e-mail actief zijn. De oplichters geven zich uit als medewerkers van de gemeente en vragen naar waardevolle spullen. Ook beweren ze dat inwoners recht hebben op bepaalde tegemoetkomingen vanuit de gemeente. "Wij zijn dit niet", waarschuwt de gemeente.

Geldrop-Mierlo benadrukt dat het niet gaat om medewerkers van de gemeente. Ze waarschuwt inwoners geen informatie te geven en niet op linkjes in mailtjes te klikken. Wanneer mensen een telefoontje krijgen, is het advies op te hangen en de gemeente te bellen. Dat laatste kan via het nummer 040 289 38 93.

Ook vraagt de gemeente inwoners om het te melden bij de politie wanneer ze een vreemd telefoontje of een vreemde mail, zogenaamd namens de gemeente, hebben ontvangen.

De mails waarin mensen naar waardevolle spullen wordt gevraagd of waarin wordt aangegeven dat mensen in aanmerking komen voor een bepaalde vergoeding vanuit de gemeente, worden verstuurd door vreemde, afwijkende e-mailadressen. Het zijn zogenoemde phishing-mails waarin mensen worden verleid op een bepaalde link te klikken. Linkjes om een bepaalde tegemoetkoming aan te vragen, bijvoorbeeld.

Het is niet duidelijk sinds wanneer de oplichters actief zijn en of er al mensen daadwerkelijk slachtoffer zijn geworden van hun praktijken.