Boa's sporen dader op die 140 lachgasflessen dumpte in bos

Boa's van de gemeente Geldrop-Mierlo hebben samen met de politie de dader opgespoord van een opvallende dumping in een bos aan de Rederijklaan in Mierlo. Daar vonden handhavers maandagavond 140 lachgasflessen. De dader heeft een boete gekregen, zo laat de gemeente weten.

Maandagavond ontvingen handhavers van de gemeente rond half zeven een melding over de dumping van de lachgasflessen. Boa's gingen meteen naar de aangeven plek en vonden in het bos in totaal 140 flessen en nog ander gedumpt afval.

Het bos werd meteen schoongemaakt en medewerkers van de gemeente startten samen met de politie een onderzoek naar de dader of daders. Met succes, zo blijkt nu.

"Lachgas, dat vaak recreatief wordt gebruikt, kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en zorgt daarnaast voor vervuiling van onze natuurgebieden", waarschuwt de gemeente.