Zwarte kleding, tape op de mond: vrouwen voeren stil protest tegen femicide

Controle, isolatie, jaloezie, geweld, stalking en wapenbezit. Met deze waarschuwingen op rode vlaggen voeren de Dolle Mina's woensdag actie tegen femicide op station Eindhoven. De groep houdt tussen vijf en zes uur 's middags een stille actie in de centrale hal, op het drukste moment van de dag.

In Nederland wordt er gemiddeld elke acht dagen een vrouw vermoord. Vaak gebeurt dat door haar (ex)partner. Drie Brabantse vrouwen werden onlangs het slachtoffer van femicide. Ook de dode vrouw die afgelopen vrijdag in Veldhoven werd gevonden, lijkt slachtoffer van partnergeweld. De actie is bedoeld om bewustzijn te creëren over de signalen die vaak aan femicide voorafgaan. En om aandacht te vragen voor preventie. Tien vrouwen in zwarte kleding, met tape over hun mond, staan woensdag met borden waarop deze ‘rode vlaggen’ staan. Om hen heen zitten deelnemers met kaarsen of lampjes ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Op de grond liggen drie paar vrouwenschoenen als symbool voor de recente moorden. Flyers

“We hebben de rode vlaggen een beetje aangepast, zodat het herkenbaarder is voor het publiek,” zegt Odet Rosenkrantz van de Dolle Mina’s Eindhoven. Tussen de vrouwen zitten ook ervaringsdeskundigen. Actiegroepen The Wave Eindhoven en de Dolle Mina’s uit Tilburg zijn uitgenodigd, evenals enkele raadsleden die al toegezegd hebben te komen. “Dat betekent veel voor ons”, zegt Rosenkrantz. “Femicide wordt vaak als een landelijk probleem gezien, maar ook op lokaal niveau kun je veel doen.”

Tijdens de actie worden flyers uitgedeeld met hulpnummers, waaronder dat van Veilig Thuis. Op de flyers staan ook de waarschuwingssignalen: controle, isolatie, fysiek of psychisch geweld, bedreigingen, wapenbezit, stalking, zelfmoorddreiging, escalatie bij scheiding, het overtreden van contactverboden en extreme jaloezie.

Wie zijn de Dolle Mina's? De Dolle Mina’s zijn terug. Na 55 jaar laat de feministische actiegroep opnieuw van zich horen. Oorspronkelijk ontstonden de Dolle Mina’s begin jaren ’70 als protestbeweging voor gelijke rechten voor vrouwen. Ze vielen op met ludieke en confronterende acties, waarmee ze thema’s als gelijke beloning, abortusrechten, kinderopvang en zelfbeschikking op de kaart zetten. Ook verzetten ze zich fel tegen traditionele man-vrouwrollen. De naam is een eerbetoon aan Wilhelmina Drucker, een bekende feministe die de bijnaam ‘Dolle Mina’ droeg. Sinds januari kent de beweging een opleving, dankzij de actie “Baas in eigen buik”. Momenteel voeren de Dolle Mina’s actie tegen femicide. De moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn. Dat doen ze onder andere met protestmarsen, stille acties en bewustwordingscampagnes. De actiegroep richt haar pijlen niet alleen op bewustwording, maar ook op politieke verandering. Op 22 september wordt in de Tweede Kamer een initiatiefnota van Kamerlid Songül Mutlu behandeld over gendergerelateerd geweld. De Dolle Mina’s hopen met hun acties druk te zetten voor meer preventie en erkenning van femicide in beleid en wetgeving.

Geïsoleerd

Odet (33) is zelf ervaringsdeskundige. Tien jaar geleden zat ze zelf in een gewelddadige relatie. “Omdat mijn vrienden rode vlaggen zagen, ben ik eruit gekomen”, vertelt de Eindhovense. “Ik dacht dat het mij nooit zou overkomen, maar het sluipt er langzaam in.” Ze werd zelf ook gecontroleerd en geïsoleerd. “Mijn telefoon en financiën werden in de gaten gehouden. Ik moest altijd laten weten waar ik was en met wie. Ik sprak mijn beste vriend nooit meer.” Haar partner manipuleerde haar met verhalen over dat zijn exen vreemdgingen en dreigde met zelfmoord als ze het uitmaakte. “Toen ik dat toch deed, heeft hij mij gewurgd. Daarna stalkte hij me bijna een jaar lang.”

Odet vorige week bij de protestmars tegen femicide in Rotterdam (foto: Dolle Mina's Eindhoven).