Veel rook bij grote brand autosloperij: 'Toch maar de brandweer gebeld'

Voor Nico Koeken is het zondagmorgen even bijkomen na de brand bij autodemontagebedrijf Joko in Wernhout. Hij woont pal naast het terrein waar zaterdagavond tientallen auto's vlam vatten. "Er kwam op een gegeven moment een hoop zwarte rook en het begon allemaal te knetteren en te klappen."

Een avond zoals iedere andere loopt toch even wat anders voor Nico, wanneer hij opeens een klap hoort. "Ik dacht dat het een schot was van een jager. Ik ging buiten kijken en zag opeens een hoop rook boven het dak van het bedrijf naast mijn huis komen."

Even denkt hij dat de brand in de loods is van de autosloperij van zijn neef. "Maar het was toch buiten, bleek later. Op een gegeven moment heb ik met de buurman toch maar de brandweer gebeld, want de rook werd erger en het begon ook allemaal te knetteren en te klappen."

De brandweer schaalde flink op en was aanwezig met meerdere voertuigen, een hoogwerker en extra watertransport. "Brandweermannen probeerden nog om water uit mijn waterput te halen", vertelt Nico. "Maar die is helemaal leeg. Ze hebben uiteindelijk iets verderop het water kunnen halen."

Op het terrein van het bedrijf, dat zo'n tienduizend vierkante meter groot is, stonden meer dan vijfhonderd auto's. Er staat ook een grote loods op het terrein. Daarin is volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geen sprake van brand geweest. "Ik woon ernaast, dus het was nog best even spannend."

De brandende auto's stonden aan de achterkant van de sloperij. De brandweer wist deze voertuigen te isoleren, waardoor het vuur zich niet verder kon verspreiden. "Gelukkig is het vuur niet overgeslagen", vult hij aan terwijl hij inmiddels weer een beetje bekomen is van de schrik. "Dat slijt vanzelf weer."