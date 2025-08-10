Dromelot is wereldkampioen geworden op het paard van haar moeder

Dromelot van Helvoort uit Drunen is zondag wereldkampioen IJslandse Paarden geworden in Zwitserland. De 19-jarige kan het nog niet helemaal geloven. Een paar maanden geleden leek het er nog op dat ze niet eens naar het WK kon gaan, doordat haar paard een blessure had opgelopen.

"Mijn paard heeft een paar maanden geleden een blessure opgelopen", vertelt de kersverse wereldkampioene. Dat leek haar WK-droom in gevaar te brengen, tot Dromelots moeder met een oplossing kwam. "Mijn moeder heeft haar plaats op het WK in Zwitserland opgegeven voor mij, zodat ik op haar paard kon proberen me opnieuw te kwalificeren." Dromelot rijdt normaal op Rokkur frá Ytra-Vallholti. Valerie, de moeder van Dromelot, rijdt op Glymjandi frá Íbishóli. De keuze om Dromelot op het paard van Valerie te laten rijden was geen makkelijke. "Natuurlijk vind ik het heel jammer dat mijn moeder zelf niet de WK-ervaring kon hebben, zoals ik die nu heb gehad. Gelukkig was ze er wel bij", zegt Dromelot. Daarnaast was het niet zeker dat Dromelot met het paard van haar moeder in actie zou mogen komen op het WK. Ze moest zich opnieuw kwalificeren. "Ik had twee wedstrijden de tijd om genoeg punten bij elkaar te verzamelen om me met het paard van mama te plaatsen", legt ze uit. "Dit is mij op het NK in juli gelukt."

"Mama doet alles voor mij."

Dromelots ouders reden vroeger allebei paard. Zij lieten hun dochter kennismaken met de sport. Haar moeder vertelde eerder dat ze tijdens de zwangerschap van Dromelot gewoon paard bleef rijden: "En zodra ze kon zitten, hebben we haar voor het eerst op een paard gezet." De liefde voor IJslandse paarden zit dan ook erg diep bij de familie Van Helvoort. Het feit dat ze uitgerekend op het paard van haar moeder wereldkampioen is geworden, geeft de titel een bijzondere lading. "Mama doet alles voor mij. Ze is onderdeel van mijn crew en helpt mij enorm." Het was tijdens de finale zondag in Zwitserland nog erg spannend. Dromelot stond na de eerste twee onderdelen op de vijfde plek in het klassement. "Ik wist niet of het nog zou gaan lukken, daarom verliet ik na het laatste onderdeel eigenlijk ook meteen de baan. Daar stond mama mij samen met een paar andere mensen op te wachten. Ik wist op dat moment de uitslag nog niet en toen stak mama één vinger in de lucht. Ik schreeuwde: 'Wat?'. Ik geloofde gewoon niet dat ik had gewonnen."

"Mijn telefoon is ontploft."

Bij de laatste proef wist Dromelot een acht binnen te slepen, waardoor zij in het klassement op de eerste plek kwam te staan. "Ik merkte wel dat de laatste proef bij mij heel erg goed ging. Het paard van mama is onwijs goed in het 'losse teugel'-onderdeel. Ik kon daardoor echt op het paard vertrouwen. Maar dat ik er wereldkampioen door zou worden, had ik niet verwacht." Haar vader zat op dat moment nog op de tribune. "Iedereen daar ging uit zijn dak toen ze de scores binnen zagen komen." De felicitaties stromen zondagmiddag nog steeds binnen. "Mijn telefoon is ontploft." Dromelot beseft nog niet dat ze wereldkampioen is geworden. Ze gaat nu eerst even bijkomen en alles laten bezinken. Op de vraag of ze over twee jaar weer naar het WK wil, is geen twijfel mogelijk. "Maar dan wel met mijn eigen paard en op een ander onderdeel", concludeert de wereldkampioene.