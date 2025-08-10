Willem II begint slecht aan seizoen met ruime nederlaag
Luka Reischl kopte ADO in de 36e minuut op voorsprong. Ringo Meerveld maakte het kort voor de pauze gelijk. ADO liep na rust snel uit en leidde na ruim een uur spelen al met 4-1 door treffers van Sekou Sylla, Daryl van Mieghem en Illaijh de Ruijter.
Na een rode kaart voor Willem II'er Runar Sigurgeirsson scoorde ADO via Steven van der Sloot nog een keer.
Ook Helmond sport maakte deze zondag geen sterke start aan het seizoen van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg verloor met 1-3 van Roda JC.
Ook slechte start voor NAC, maar PSV begint sterk
In de Eredivisie was het NAC Breda dat het nieuwe seizoen met een nederlaag begon. De Bredanaren verloren zaterdag met 2-0 van Feyenoord.
Voor PSV was het een beter weekend. De landskampioen won met 6-1 van Sparta Rotterdam en staat daardoor direct aan kop in de Eredivisie.