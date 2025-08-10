Organisatie dolgelukkig met Mathieu van der Poel: 'Niet vanzelfsprekend'

Wielerliefhebbers die Mathieu van der Poel live in actie willen zien, kunnen op zondag 17 augustus naar de Profwielerronde Etten-Leur komen. Hij is hersteld van een longontsteking en rijdt zijn eerste criterium na de Tour de France.

Met Van der Poel haalt de organisatie een absolute publiekstrekker naar Etten-Leur. Hij won afgelopen Tour de France een etappe en reed vier dagen in het geel. Van der Poel haalde Parijs niet vanwege een longontsteking, maar heeft daar inmiddels geen last meer van.

“Het is echt geen vanzelfsprekendheid dat we ieder jaar de absolute top van de wielrennerij in Etten-Leur aan de start hebben”, zegt voorzitter Ronnie Buiks. “Als organisatie probeer je de balans te houden in alle meewegende zaken, het programma van de renner, de gezondheid, financiën en vooral een fijn gastheerschap”. In Etten-Leur is hij geen onbekende, want Van der Poel deed al twee keer eerder mee en won beide keren. Voor zijn derde winst op rij moet hij onder andere afrekenen met de Nederlandse profs Daan Hoole, Elmar Reinders, Frank van den Broek en Pascal Eenkhoorn. Ook Belgisch kampioen Tim Wellens staat aan de start.

Pauline Ferrand-Prévot (foto: Julien de Rosa, AFP).

Bij de vrouwen zijn Pauline Ferrand-Prévot en Lorena Wiebes van de partij, respectievelijk de winnaars van het geel en groen in de Tour de France Femmes. Ook onder andere Lotte Kopecky, Anna van der Breggen en Lucinda Brand starten. Aan het begin van de middag is er ook al 'geweld' op de fiets en wel van Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. De baanwielrenners nemen het tegen elkaar op in een sprintduel op de weg.