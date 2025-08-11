Ravage nadat auto huis binnenrijdt, bestuurder was de overbuurman

Een man heeft zondagnacht met zijn auto de gevel van een huis aan de Tonterstraat in Riethoven geramd. Dit gebeurde rond halfeen 's nachts.

De bestuurder van de auto - de overbuurman van het geraakte huis - was onderweg naar huis, maar reed in plaats van linksaf te gaan rechts tegen dit huis. Hij reed door een hegje en over de brievenbus door de tuin en kwam met de auto tegen de gevel tot stilstand.

Klein kind

De automobilist raakte bij de crash niet gewond. Hij is door agenten meegenomen naar een politiebureau. In het huis waar de auto tegenaan botste, zou een klein kind hebben liggen slapen. De brandweer kwam om te onderzoeken of het huis na de klap nog stabiel is. Salvage zal wat later komen om de woning eventueel te stutten.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.