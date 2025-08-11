Komende dagen worden zonovergoten en heet: 'Wen er maar aan'

Wie houdt van warmte en zon zit de komende periode gebakken. Letterlijk, want de temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden. De hitte kan aanhouden tot het begin van volgende week.

"Wen er maar aan", zei Berend van Straaten van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. "Zondagnacht was het nog aan de frisse kant, maar deze maandag wordt het 28 tot lokaal 30 graden. Het is heel de dag zonovergoten en er staat maar weinig wind." Dinsdag wordt het, na wederom een frisse start, nog een stukje warmer: lokaal wordt het misschien zelfs 34 graden. "Dat is opeens wel heel warm." Vanwege het hete weer geldt vanaf tien uur dinsdagochtend het nationaal hitteplan.

"Het zou kunnen dat we woensdag al die regionale hittegolf te pakken hebben."

De kans dat we te maken krijgen met een regionale hittegolf is volgens Van Straaten aannemelijk. Daarvan is sprake als het vijf dagen 25 graden of meer is waarvan drie dagen meer dan 30 graden. "Vandaag gaan we al op een enkele plaats de 30 graden naderen, dinsdag zeker en ook woensdag wordt het tropisch warm in de regio. Het zou kunnen dat we woensdag al die regionale hittegolf te pakken hebben. Als dat niet het geval is, dan waarschijnlijk donderdag wel. Ook dan kan het tropisch warm worden."

"Het weer ziet er standvastig uit."

Na donderdag zal het extreme weer wat afnemen. "Al kan vrijdag de temperatuur lokaal nog zeker de 30 graden aantikken. In het weekend wordt het 25 graden, misschien ietsje daarboven. Wel is er dan wat meer bewolking, heel misschien een enkel buitje." Ook begin volgende week lijkt het warm weer te worden. "Het ziet er allemaal standvastig uit."