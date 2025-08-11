Twee kinderen en volwassene zwaargewond bij ernstig ongeluk op de A58

Bij een ernstig ongeluk op de A58 bij knooppunt Galder zijn maandagochtend een volwassene en twee kinderen zwaargewond geraakt. De A58 is daarom dicht tussen knooppunt Sint Annabosch en knooppunt Galder richting Breda.

Bij de botsing zijn twee auto's en een vrachtwagen betrokken. Eerste botste een auto achterop de andere wagens. Vervolgens botste een vrachtwagen op de auto's. De gewonden zijn met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Er kwamen vier ambulances en een traumahelikopter op het ongeval af. De politie gaat later onderzoek doen. Weg richting Breda dicht

Het ongeluk gebeurde vanuit Tilburg, net voor knooppunt Galder. De weg bij het knooppunt is daarom vanuit die richting gesloten. Verkeer richting Breda kan omrijden via de A27, A59 en A16. Het is onduidelijk wanneer de weg weer open gaat.