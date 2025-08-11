Deze toekomstig arts leerde zichzelf kennen na enorme pech op hockeyveld

Tjep Hoedemakers is een topsporter die weet dat geluk en pech heel dicht bij elkaar liggen. De laatste twee grote toernooien waarbij de Nederlandse hockeyploeg goud pakte, was de Nuenense aanvaller (25) namelijk geheel of gedeeltelijk afwezig vanwege blessures die hij op het allerlaatste moment opliep. Van het huidige EK in het Duitse Mönchengladbach wil Tjep extra genieten. “Mijn blessures hebben me doen realiseren hoe leuk tophockey kan zijn.”

De Brabantse hockeyer, die vanwege zijn studie naar Rotterdam verhuisde, was twee jaar geleden topfit voor het EK, maar aan het einde van de laatste training liep hij een hamstringblessure op. “Dat was best wel lastig. Ik was eigenlijk nooit geblesseerd, maar vlak voor de start miste ik het toernooi. In die tijd ben ik veel bij vrienden en familie geweest en ik ben bij het EK gaan kijken.” Een jaar later bij de Olympische Spelen in Parijs kon hij wel belangrijk zijn voor de ploeg van de Vughtse bondscoach Jeroen Delmée. In de halve finale sloeg het noodlot echter toe. Met een enkelblessure moest hij naar de kant en ging er een streep door de finale. “Het liefst had ik natuurlijk wel gespeeld, maar het was niet anders. Ik heb er maar het beste van gemaakt en ben veel onder de mensen geweest. Als je na dat nieuws in jezelf kruipt, doet het veel meer pijn.”

Tijdens zijn revalidaties leerde hij zichzelf heel goed kennen. “Je bent gedurende die periodes veel in je eentje aan het herstellen. Dat zorgt er ook voor dat je extra beseft hoe leuk het is om een eindtoernooi te spelen. Interlands spelen is een eer, maar je doet het uiteindelijk voor de toernooien.”

Bij het huidige EK in Mönchengladbach is Tjep weer van de partij. De Nuenenaar is geen aanvaller die vijf tegenstanders voorbij dribbelt, maar met zijn snelheid en energie is hij een gewaardeerde kracht. Tijdens de openingswedstrijd tegen Spanje was hij direct van waarde met een doelpunt.

"Wij komen alleen voor goud."

“Er staat een groep die de laatste jaren naar elkaar toe is gegroeid. Een hecht team met spelers die op basis van individuele kwaliteiten het verschil kunnen maken. Als Europees en olympisch kampioen behoren we dit EK tot de favorieten. Wij komen ook alleen voor goud.” Om lichamelijk topfit te zijn, is hij de laatste jaren de sport veel serieuzer gaan benaderen. “Toen ik net bij het eerste van HC Rotterdam kwam, was ik nog een halve student. In de loop der jaren heb ik veel stappen gezet, bijvoorbeeld op het gebied van voeding. Zeker door het Nederlands team maakte ik een professionaliseringslag.”

"Het maakt me een beter persoon en een betere hockeyer."

Naast zijn professionele carrière is de voormalig jeugdspeler van HC Nuenen, Oranje Zwart en Oranje-Rood aan het promoveren bij de afdeling vaatchirurgie in UMC Utrecht. “Ik vind het fijn om iets naast de topsport te doen. Het maakt me een beter persoon en een betere hockeyer. In de toekomst wil ik arts worden, maar mijn focus gaat zeker de komende jaren voornamelijk naar het hockey. Daarvoor vind ik het nog veel te leuk.”