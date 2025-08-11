Advertentie
Hoppende kangoeroe zorgt voor gedoe bij treinspoor
Vandaag om 12:52 • Aangepast vandaag om 15:05
nl
Treinreizigers in Deurne moesten maandagochtend even goed in hun ogen wrijven: op het station hopte om zes uur 's ochtends een kangoeroe rond. De treinen moesten langzaam rijden totdat het dier niet veel later weer gevangen was.
Ook voor de medewerkers van de NS en ProRail was het een unicum om het treinverkeer aan te moeten passen vanwege een rondspringende kangoeroe. "Hij zat inderdaad op spoor 3”, vertelt eigenaar Henk Schroijen van stationsrestauratie Daily Deurne aan Deurne Media Groep.
De kangoeroe kon uiteindelijk iets verderop in de wijk gevangen worden en weer worden teruggebracht bij de eigenaar. Wanneer het dier precies gevangen werd is onduidelijk.
Kangoeroe houden
Een kangoeroe mag je in Nederland sinds 1 juli 2024 niet meer als huisdier houden, maar kangoeroes die al voor die datum in ons land waren, mogen wel blijven en eventueel van eigenaar wisselen. Het is sinds vorig jaar in Nederland niet meer toegestaan om de dieren te fokken of importeren
Advertentie
Advertentie