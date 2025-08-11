Hoppende kangoeroe zorgt voor gedoe bij treinspoor

Treinreizigers in Deurne moesten maandagochtend even goed in hun ogen wrijven: op het station hopte om zes uur 's ochtends een kangoeroe rond. De treinen moesten langzaam rijden totdat het dier niet veel later weer gevangen was.

Ook voor de medewerkers van de NS en ProRail was het een unicum om het treinverkeer aan te moeten passen vanwege een rondspringende kangoeroe. "Hij zat inderdaad op spoor 3”, vertelt eigenaar Henk Schroijen van stationsrestauratie Daily Deurne aan Deurne Media Groep.