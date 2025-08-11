Ga jij wespen tellen? De Wespenstichting zou er erg blij mee zijn
De eerste signalen over de aantallen wespen dit jaar zijn wisselend. Zo gaan er verhalen rond over grote aantallen wespen in bijvoorbeeld de Efteling in juli, maar zijn er ook veel mensen die aangeven nauwelijks wespen te zien.
Boswachter Frans Kapteijns is een van hen. Hij ziet er tot nu toe veel minder dan vorig jaar. "Ik verwacht niet dat het de spuigaten uit gaat lopen." Woordvoerder Nathan Veenstra van de Wespenstichting krijgt dezelfde signalen.
Wespen en wespennesten
Wie wil meehelpen met de Nationale Wespentelling wordt gevraagd tussen zaterdag 16 en zondag 24 augustus een plek uit te kiezen en daar dertig minuten lang bij te houden welke wespen of op wespen lijkende insecten je ziet.
Je kan één keer of meerdere keren tellen. De resultaten geef je vervolgens door via tuintelling.nl/tellingen. Op de website van de Wespenstichting kun je allerlei informatie vinden over de verschillende soorten wespen in Nederland.
Je hoeft niet letterlijk in je tuin te tellen. "Tel gerust op een plek waar jij denkt wespen tegen te komen", adviseert de woordvoerder. Je kunt ook wespennesten tellen en invoeren. "Zo hoef je dus niet tientallen tot honderden wespen te tellen, maar kun je bij een plek waar je wespen af en aan ziet vliegen kiezen voor het noteren van een wespennest."
Het weer is deze en komende week in ieder geval ideaal voor de telling. "Droog en zon, daar houden wespen van", legt Veenstra uit. "Bij droog weer vliegen wespen makkelijker uit. Dit moeten ze ook doen, om aan voedsel voor de larven te komen. Ze moeten iedere dag op pad. Dit in tegenstelling tot honingbijen, die kunnen teren op de voorraad voedsel die ze bij zich hebben."
Telt heel Brabant mee?
Vorig jaar telde onze provincie 67 mensen, die samen 87 keer wespen hebben geteld. Daarmee was Brabant goed voor 11 procent van de tellingen. In Gelderland telden de meeste mensen (18 procent), gevolgd door Zuid-Holland (13 procent) en Noord-Holland (12 procent).
Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen, hoopt de organisatie dat er dit jaar meer deelnemers meedoen, zowel in Brabant als landelijk. "Een goede spreiding over heel de provincie draagt bij aan een betrouwbaar beeld. En tellen is leuk, alleen al omdat je er altijd wat van opsteekt."
"Hoe meer tellers we hebben, des te beter het beeld dat wij van de wespen hebben", legt Veenstra uit. "Het is dan wel burgerwetenschap, maar dit is beter dan niks. Er zijn namelijk geen data van hoe het gaat met de wespen in Nederland."
Duidelijker beeld
De Nationale Wespentelling wordt sinds 2022 georganiseerd door de Wespenstichting. Sinds 2024 werkt de stichting hierbij samen met EIS Kenniscentrum insecten en Tuintelling.nl. Deze samenwerking leidde vorig jaar tot een verviervoudiging van het aantal tellers.
De hoop is dat hierdoor op termijn een duidelijker beeld ontstaat van de wespenstand in Nederland en de verspreiding van de verschillende soorten.