Ga jij wespen tellen? De Wespenstichting zou er erg blij mee zijn

Na het bizar slechte wespenjaar 2024 - vanwege een heel lang en nat voorjaar en een dito begin van de zomer- is de Wespenstichting benieuwd hoe het geelzwarte insect er dit jaar voor staat. Daarom wordt iedereen aangemoedigd van zaterdag tot en met volgende week zondag mee te doen aan de Nationale Wespentelling.

De eerste signalen over de aantallen wespen dit jaar zijn wisselend. Zo gaan er verhalen rond over grote aantallen wespen in bijvoorbeeld de Efteling in juli, maar zijn er ook veel mensen die aangeven nauwelijks wespen te zien. Boswachter Frans Kapteijns is een van hen. Hij ziet er tot nu toe veel minder dan vorig jaar. "Ik verwacht niet dat het de spuigaten uit gaat lopen." Woordvoerder Nathan Veenstra van de Wespenstichting krijgt dezelfde signalen. Wespen en wespennesten

Wie wil meehelpen met de Nationale Wespentelling wordt gevraagd tussen zaterdag 16 en zondag 24 augustus een plek uit te kiezen en daar dertig minuten lang bij te houden welke wespen of op wespen lijkende insecten je ziet. Je kan één keer of meerdere keren tellen. De resultaten geef je vervolgens door via tuintelling.nl/tellingen. Op de website van de Wespenstichting kun je allerlei informatie vinden over de verschillende soorten wespen in Nederland.