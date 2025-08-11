Man zwaargewond tijdens afbouwen van kermisattractie

Een man is maandagochtend zwaargewond geraakt tijdens de afbouw van Park Hilaria, de kermis op de Kennedylaan in Eindhoven. Het ongeluk gebeurde toen een attractie op een vrachtwagentrailer werd gezet.

Volgens omstanders kwam de man klem te zitten en verloor hij daarom veel bloed. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart en heeft getuigen gehoord.

De plek van het ongeluk is afgezet met linten. De Arbeidsinspectie neemt het onderzoek later over. Een woordvoerder van de kermis zegt te hopen dat 'de man er snel bovenop komt'.