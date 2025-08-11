Navigatie overslaan

Vrachtwagen op z’n kant in berm van A67, 80 meter aan vangrail beschadigd

Vandaag om 13:48 • Aangepast vandaag om 15:01
Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X.
Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X.
Een vrachtwagen is maandagmiddag op z'n kant in de berm terechtgekomen op de A67 bij Geldrop. Er is ongeveer tachtig meter aan vangrail beschadigd geraakt bij het ongeval. Om acht uur 's avonds wordt de vrachtwagen geborgen en gaat de weg daarom dicht.
Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Door het ongeluk bedraagt de vertraging richting Eindhoven rond kwart voor twee ruim een uur.

Tot acht uur maandagavond geldt een snelheidsmaatregel, meldt Rijkswaterstaat. Daarna wordt de gekantelde vrachtwagen geborgen. Hoelang de berging gaat duren is nog onduidelijk.

