Met behulp van 'The Lady' krijgt het spoor bij Cuijk een upgrade

De komende jaren wordt de Maaslijn, het spoor tussen Nijmegen en Roermond, grondig vernieuwd. Maandag is hiervoor een indrukwekkende machine neergestreken in Cuijk: de RU800S, beter bekend als 'The Lady'. Deze gigantische trein is ruim een kilometer lang, vijf meter hoog en kan in één uur tot wel tweehonderd meter spoor vervangen.

Femke van Bree Geschreven door

Volgens projectmanager Christiaan Caan van ProRail is de Maaslijn toe aan vernieuwing. “Er rijdt op dit spoor nog een dieseltrein, maar hier moeten uiteindelijk moderne, elektrische treinen gaan rijden.” Snellere treinen en minder vertraging

Daarom worden de dwarsliggers vervangen, komen er bovenleidingen langs het hele traject en wordt het spoor in onder meer Cuijk en Boxmeer verdubbeld, zodat treinen elkaar daar makkelijker kunnen passeren. Ook worden nieuwe wissels geplaatst en bochten verruimd, waardoor treinen straks sneller kunnen rijden. Deze maatregelen moeten zorgen voor een duurzamer en sneller traject, maar ook voor een meer betrouwbare dienstregeling met minder vertragingen.

Rijdende spoorfabriek

De werkzaamheden aan het spoor worden uitgevoerd door 'The Lady', een rijdende spoorfabriek van het Oostenrijkse bedrijf Swietelsky. Met een snelheid van zo’n 200 meter per uur tilt de trein het oude spoor op, zuigt en reinigt de ballast, en legt nieuwe dwarsliggers met rubberen flappen neer. Volgens Wesley van Felius, medewerker bij Swietelsky, verminderen deze flappen de trillingen die omwonenden ervaren wanneer er een trein passeert.

Omdat de machine zo goed verzorgd wordt, heeft het de bijnaam 'The Lady' gekregen (foto: Omroep Brabant).