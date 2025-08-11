Met behulp van 'The Lady' krijgt het spoor bij Cuijk een upgrade
Volgens projectmanager Christiaan Caan van ProRail is de Maaslijn toe aan vernieuwing. “Er rijdt op dit spoor nog een dieseltrein, maar hier moeten uiteindelijk moderne, elektrische treinen gaan rijden.”
Snellere treinen en minder vertraging
Daarom worden de dwarsliggers vervangen, komen er bovenleidingen langs het hele traject en wordt het spoor in onder meer Cuijk en Boxmeer verdubbeld, zodat treinen elkaar daar makkelijker kunnen passeren. Ook worden nieuwe wissels geplaatst en bochten verruimd, waardoor treinen straks sneller kunnen rijden.
Deze maatregelen moeten zorgen voor een duurzamer en sneller traject, maar ook voor een meer betrouwbare dienstregeling met minder vertragingen.
Rijdende spoorfabriek
De werkzaamheden aan het spoor worden uitgevoerd door 'The Lady', een rijdende spoorfabriek van het Oostenrijkse bedrijf Swietelsky. Met een snelheid van zo’n 200 meter per uur tilt de trein het oude spoor op, zuigt en reinigt de ballast, en legt nieuwe dwarsliggers met rubberen flappen neer.
Volgens Wesley van Felius, medewerker bij Swietelsky, verminderen deze flappen de trillingen die omwonenden ervaren wanneer er een trein passeert.
De bijnaam 'The Lady' dankt de machine aan haar 24-koppige bemanning. “De Oostenrijkse medewerkers behandelen de machine alsof het een vrouw is,” vertelt Van Felius. “Ze zorgen goed voor haar en zorgen ervoor dat ze er altijd top uitziet.”
Geen treinen
De komende dagen legt 'The Lady' de nieuwe dwarsliggers in Cuijk, zodat later in het project de bovenleidingen kunnen worden geplaatst. Tot en met volgende week maandag rijden er daarom geen treinen tussen Mook-Molenhoek en Venlo.
Nu het treinverkeer stilligt, wordt ook station Cuijk aangepakt. Zo worden de voetgangerspassage en de hellingbaan verbeterd, waardoor het station toegankelijker en veiliger wordt.
Verkeer vaker gestremd
De vernieuwing van de Maaslijn is een langdurig project. Reizigers zullen in de toekomst nog wel vaker te maken krijgen met stilliggend treinverkeer.
Naar verwachting zal het treinverkeer in het Brabantse gedeelte van het traject nog meerdere keren worden gestremd, waarvan twee keer gedurende een hele maand. Als alles volgens plan verloopt, rijdt eind 2027 de eerste elektrische trein over de vernieuwde Maaslijn.