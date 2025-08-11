Baanwielrenner Lavreysen keert terug naar zesdaagse van Rotterdam

Harrie Lavreysen uit Luyksgestel keert in december terug naar de zesdaagse van Rotterdam. De organisatie van het evenement maakte de deelname van de vijfvoudig olympisch kampioen baanwielrennen maandag bekend.

Lavreysen (28) won in Ahoy het sprinttoernooi tussen 2022 en 2024 drie jaar op rij. Hij is ook de houder van het baanrecord (9,674 seconden).

"Afgelopen jaren heb ik met heel veel plezier gereden tijdens de zesdaagse in Rotterdam", zei Lavreysen via de organisatie. "Het evenement heeft een speciaal plekje in mijn hart. Rijden voor eigen publiek, het spektakel en elk jaar mijn baanrecord aan proberen te vallen, wanneer iedereen op de tribune voor mij gaat staan, maakt het elk jaar enorm speciaal."

De 42e editie van de zesdaagse vindt plaats van 2 tot en met 7 december.