FC Den Bosch-supporters mogen niet mee naar Emmen na wegvallen Vitesse

Door het wegvallen van Vitesse uit de competitie is een straf van FC Den Bosch, het niet mogen meereizen van uitsupporters, uitgesteld tot de volgende wedstrijd. Dat betekent dat er op 29 augustus geen Bossche fans mee kunnen naar de wedstrijd in en tegen Emmen.

De club liep de straf van de tuchtcommissie van de KNVB op vanwege ongeregeldheden in het uitduel tegen Telstar in de halve finale van de play-offs.

De straf geldt voor de volgende uitwedstrijd en dat zou komende vrijdag het geval zijn, meldt DTV Nieuws. Omdat tegenstander Vitesse zoals bekend uit de competitie is, wordt de straf bij de volgende uitwedstrijd ingelost.

Oefenwedstrijd

FC Den Bosch komt komend weekend dus niet in actie voor de competitie maar speelt vrijdag wel een oefenwedstrijd. Tegenstander in De Vliert is dan HB Amsterdam, een team met clubloze spelers van Vierde Divisie tot aan Eredivisie-niveau. Publiek is welkom bij de wedstrijd.