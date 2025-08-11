NAC stunt met komst voormalig Duits international: 'Echte publieksspeler'

NAC heeft zich versterkt met voormalig Duits international Lewis Holtby. De ploeg van trainer Carl Hoefkens was op zoek naar ervaring en heeft die gevonden met de 34-jarige middenvelder. Hij tekende een contract voor twee seizoenen.

Met Holtby haalt de Eredivisionist een drievoudig international binnen met ervaring in binnen- en buitenland. Hij begon zijn loopbaan bij Alemannia Aachen en speelde in Duitsland verder voor Schalke 04, VfL Bochum, Hamburger SV en de laatste vier seizoenen bij Holstein Kiel. Met die ploeg degradeerde hij uit de Bundesliga.

De Duitser speelde daarnaast in Engeland bij Tottenham Hotspur, Fulham en Blackburn Rovers. NAC Breda wordt het derde land waar hij in clubverband gaat voetballen. "Met Lewis voegen we veel ervaring toe aan onze selectie. In de gesprekken voelden wij gelijk een klik ontstaan, ook omdat hij een echte liefhebber en publieksspeler is. Lewis zal de komende weken opgetraind worden en wij willen hem snel thuis laten voelen in Breda”, zegt technisch directeur Peter Maas op de clubsite.

"Ik voelde veel vertrouwen in de gesprekken."