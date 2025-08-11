Navigatie overslaan

NAC stunt met komst voormalig Duits international: 'Echte publieksspeler'

Vandaag om 15:29 • Aangepast vandaag om 17:52
Lewis Holtby gaat van Holstein Kiel naar NAC Breda (foto: Beautiful Sports / Orange Pictures).
Lewis Holtby gaat van Holstein Kiel naar NAC Breda (foto: Beautiful Sports / Orange Pictures).
nl
NAC heeft zich versterkt met voormalig Duits international Lewis Holtby. De ploeg van trainer Carl Hoefkens was op zoek naar ervaring en heeft die gevonden met de 34-jarige middenvelder. Hij tekende een contract voor twee seizoenen.
Profielfoto van Leon Voskamp
Geschreven door
Leon Voskamp

Met Holtby haalt de Eredivisionist een drievoudig international binnen met ervaring in binnen- en buitenland. Hij begon zijn loopbaan bij Alemannia Aachen en speelde in Duitsland verder voor Schalke 04, VfL Bochum, Hamburger SV en de laatste vier seizoenen bij Holstein Kiel. Met die ploeg degradeerde hij uit de Bundesliga.

De Duitser speelde daarnaast in Engeland bij Tottenham Hotspur, Fulham en Blackburn Rovers. NAC Breda wordt het derde land waar hij in clubverband gaat voetballen.

"Met Lewis voegen we veel ervaring toe aan onze selectie. In de gesprekken voelden wij gelijk een klik ontstaan, ook omdat hij een echte liefhebber en publieksspeler is. Lewis zal de komende weken opgetraind worden en wij willen hem snel thuis laten voelen in Breda”, zegt technisch directeur Peter Maas op de clubsite.

"Ik voelde veel vertrouwen in de gesprekken."

Holtby heeft zin in zijn nieuwe avontuur. "Ik voelde veel vertrouwen in de gesprekken die ik met de mensen van de club heb gevoerd en heb heel veel zin om hier te starten."

Holtby is niet de eerste nieuweling bij NAC. Eerder versterkte de club zich met aanvallers Charles-Andreas Brym, Brahim Ghalidi, Moussa Soumano en Juho Talvitie, middenvelder Mohammed Nassoh en verdediger Rio Hillen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!