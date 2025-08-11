Tientallen kilo's drugs gevonden in Eindhovense garagebox

Ruim 9 kilo hennep, 2,5 kilo xtc, 20 kilo 3-MMC, 2 kilo cocaïne en 3 kilo methamfetamine zijn zondagavond gevonden in een garagebox in Eindhoven. In de box lagen ook goederen om een hennepkwekerij op te zetten, meldt de Eindhovense politie op Instagram.

De politie kwam de garagebox op het spoor nadat wijkagenten zondagavond een voertuig met een Belgisch kenteken controleerden. Volgens de politie stond het voertuig geparkeerd op een opvallende plek. Toen de wijkagenten naderden, reed het voertuig, met daarin twee Poolse mannen, direct weg.

Even later werden ze staande gehouden en trof de politie in de auto een uitschuifbare wapenstok, diverse soorten hard- en softdrugs, contant geld en meerdere telefoons aan. De mannen werden ter plekke aangehouden.

Sleutel van garagebox

Bij een doorzoeking van de woning van één van de verdachten vond de politie een sporttas vol harddrugs, een vuurwapen met munitie, en het huurcontract en de sleutel van de betreffende garagebox. Er was één andere bewoner aanwezig, die werd ook aangehouden.

Alle goederen zijn in beslag genomen door de politie. De zaak is overgedragen aan de recherche.