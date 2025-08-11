Willy van de Kerkhof looft Ivan Perišic: 'Dat is nou echte top!'

PSV staat na één speelronde weer op dezelfde plek waar de club vorig seizoen eindigde: bovenaan. En volgens clubicoon Willy van de Kerkhof maakte PSV van alle clubs ook duidelijk de beste indruk. "Het was een heerlijke wedstrijd tegen Sparta", zegt Willy enthousiast. "Er zat geen zwakkere speler bij, of het zou Saibari moeten zijn."

Speciale complimenten heeft hij voor Joey Veerman, Ruben van Bommel en Ivan Perišic. En in het geval van laatstgenoemde had dat niet eens met zijn voetbalkwaliteiten te maken.

Hét moment van de wedstrijd kwam toen Ismael Saibari naar de kant werd gehaald na een minder optreden. Nors sjokte hij naar de kant toen Ivan Perišic naar hem toeliep en met zijn hand de kin van Saibari omhoog duwde. "Dat was een topmoment!", vond Willy. "Ik ben ook heel blij dat het goed op televisie te zien was. Daar zie je nou het verschil tussen de echte top en de aankomende top. Zo zie je maar dat je geen aanvoerder hoeft te zijn om een echte leider te zijn. Ik geloof niet dat ik in mijn loopbaan met zo'n speler heb mogen samenspelen."

Ook is Willy deze keer weer zeer te spreken over het spel van Ruben van Bommel. "Ik vind dat hij ook wel iets weg heeft van René. Dat was ook zo'n buitenspeler die de bal er af en toe rechts langs tikte en er dan links buitenom ging. Alleen was René nog wat sneller." Van Bommel scoorde al heel snel, doordat hij keeper Drommel, huurling van PSV bij Sparta, verraste in de korte hoek. "Zoiets mag nooit gebeuren bij een keeper. Hij had schuld aan zeker drie tegengoals. Jammer voor Drommel. Hopelijk gaat hij vanaf nu alles winnen voor Sparta, behalve de return tegen PSV dan."

Van de overige clubs maakte vooral Ajax een matige indruk op Willy. "Ze wonnen wel, maar speelden niet sterk. Dat deden ze vorig jaar ook zo vaak. Ik had Telstar wel een doelpuntje gegund. Ik vond FC Twente ook niet sterk. Dat ze verloren hebben van PEC Zwolle is een voordeel voor ons als wij volgende week naar Enschede gaan. Twente heeft ook veel kwaliteit ingeleverd. Ik ga volgende week naar die wedstrijd, we zullen het wel zien."