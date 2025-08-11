Zatte overbuurjongen reed huis binnen: 'Waar ben je mee bezig?'

De man die zondagnacht met een auto tegen de voorgevel van een huis aan de Tonterstraat in Riethoven is gereden, blijkt de 25-jarige overbuurjongen van de bewoners te zijn. Hij was dronken en verloor daarbij de macht over het stuur. Zijn buurvrouw heeft er niet van geslapen. "Hoop dat hij zijn lesje heeft geleerd."

"Normaal ben ik een schijterd, maar ik ben toch meteen gaan kijken", zegt de bewoonster van het huis. Ze lag zondagnacht nét in bed toen ze glasgerinkel uit de woonkamer hoorde. Dit moést wel bij haar zijn. En hoe eng ze het ook vond, toch ging ze meteen kijken.

"Ik ben met mijn hoofd heel voorzichtig om het hoekje gaan kijken." Toen zag ze het. Twee diepe bandensporen liepen recht door haar tuin en stopten tegen de voorgevel van het huis. Haar overbuurjongen had de voorgevel kapot gereden en de schade is gigantisch.

"Het klinkt misschien gek, maar ergens was ik opgelucht dat het een bekende was. Waarom weet ik eigenlijk niet. Want verder was ik vooral alleen maar heel erg boos. Ik had ook meteen door dat hij dronken was."

Pal boven de woonkamer slaapt het dochtertje van de bewoonster. "Ik heb geen verstand van bouwkundige dingen, maar toch ben je dan opeens bang dat het in gaat storten. Ik kon alleen maar denken: waar ben je nou mee bezig? Hoe kun je zoiets doen? Hoe kun je nou zo stom zijn?"

De buurjongen is meegenomen en heeft een nachtje op het politiebureau doorgebracht. De politie bevestigt dat hij onder invloed was. Zijn rijbewijs is afgepakt en zijn straf moet hij nog afwachten.

"Hij heeft meteen sorry gezegd en gaf toe dat hij dit nooit had mogen doen, maar ik hoop vooral dat hij zijn lesje heeft geleerd", zegt de bewoonster. "Nu was het alleen materiële schade, maar er wonen hier heel veel kinderen. Het had veel erger kunnen aflopen."