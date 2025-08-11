Inval in groot witwasonderzoek: burgemeester sluit huis

De burgemeester heeft maandag een huis aan de Heistraat 7 in Rijsbergen voor een half jaar gesloten, omdat daar begin juli harddrugs, wapens, drugsafval en spullen voor de productie van harddrugs werden gevonden. De bewoner van het huis werd bij de inval aangehouden. De politie kwam hem op het spoor tijdens een groot witwasonderzoek.

De politie vond in loodsen bij het huis van de man onder andere een revolver, meerdere messen, boksbeugels en 500 gram methamfetamine. De gevonden methamfetamine was volgens de politie waarschijnlijk een restant van een partij van meerdere honderden kilo's.

De man kwam op het spoor tijdens een witwasonderzoek van de afdeling Financieel-Economische Criminaliteit. De man zou op meerdere bankrekeningen grote bedragen hebben gestort. Dat geld zou mogelijk zijn verdiend met criminele activiteiten.

Huis en bankrekeningen

De man werd op woensdag 9 juli al aangehouden bij de inval. Twee dagen later werd hij in vrijheid gesteld, maar bleef hij wel verdachte in de zaak. De politie legde ook beslag op het vermogen van de verdachte, waaronder zijn huis en bankrekeningen.

Burgemeester Joyce Vermue van de gemeente Zundert heeft maandag besloten om het huis en de bijbehorende loodsen voor zes maanden te sluiten.