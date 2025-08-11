Ook patiënten van het Amphia Ziekenhuis betrokken bij datalek laboratorium

Ook de gegevens van patiënten van het Amphia Ziekenhuis in Breda liggen op straat door het grote datalek bij het bevolkingsonderzoek. De hack vond plaats bij een laboratorium dat het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker doet. De gegevens van honderdduizenden vrouwen die meededen, zijn gelekt. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Amphia Ziekenhuis Op basis van de gelekte data gaat het om patiënten van onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum, Amphia ziekenhuis in Breda en Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp Ook zijn veel onderzoeken die door huisartsen zijn uitgeschreven in de gelekte data te vinden.

Volgens Bevolkingsonderzoek Nederland zijn criminele hackers begin juli binnengedrongen in de systemen van het laboratorium waarmee zij werken.

Een woordvoerder van het Amphia Ziekenhuis benadrukt dat zij niet verantwoordelijk zijn voor het lek. Daarnaast zegt het ziekenhuis nog niet te weten van hoeveel van hun patiënten data is gelekt. Dat komt doordat het Bredase ziekenhuis die informatie nog niet van Bevolkingsonderzoek Nederland heeft ontvangen.

Gegevens op dark web

Naast gestolen gegevens van 485.000 vrouwen die in heel Nederland meededen aan het bevolkingsonderzoek, is onder meer ook informatie van huid-, urine- en penisonderzoek buitgemaakt. Een klein deel daarvan staat nu op het dark web, meldt RTL Nieuws.

Het gaat om namen, woonadressen, geboortedata, burgerservicenummers en onderzoeksuitslagen. Ook hebben criminelen adviezen naar aanleiding van de medische onderzoeken in handen gekregen.

Clinical Diagnostics

De gegevens zijn buitgemaakt bij Clinical Diagnostics. Dit laboratorium in het Zuid-Hollandse Rijswijk voert onderzoeken naar baarmoederhalskanker uit voor zorgverleners zoals ziekenhuis en zelfstandige klinieken. Van alle patiënten van wie de uitstrijkjes zijn opgestuurd naar dit lab vanaf 2022 tot en met dit jaar, zijn de gegevens buitgemaakt. "De precieze periode wordt momenteel onderzocht", laat een woordvoerder van Clinical Diagnostics weten.

De deelnemers van wie de gegevens zijn gestolen, krijgen in de komende week een brief met meer informatie. Ook heeft Bevolkingsonderzoek Nederland een speciale pagina geopend waar de meeste vragen beantwoord worden.