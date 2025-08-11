Patiënten van het Amphia Ziekenhuis betrokken bij datalek

Het Amphia Ziekenhuis in Breda is betrokken bij het grote datalek waardoor de gegevens van honderdduizenden vrouwen op straat liggen. De hack vond plaats bij het laboratorium dat het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker doet. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Volgens Bevolkingsonderzoek Nederland zijn criminele hackers begin juli binnengedrongen in de systemen van het laboratorium waarmee zij werken.

Gegevens op dark web

Naast gestolen gegevens van 485.000 vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek, is onder meer ook informatie van huid-, urine- en penisonderzoek buitgemaakt. Een klein deel daarvan staat nu op het dark web, meldt RTL Nieuws.

Het gaat om namen, woonadressen, geboortedata, burgerservicenummers en onderzoeksuitslagen. Ook hebben criminelen adviezen naar aanleiding van de medische onderzoeken in handen gekregen.

Clinical Diagnostics

De gegevens zijn buitgemaakt bij Clinical Diagnostics. Dit laboratorium voert onderzoeken naar baarmoederhalskanker uit voor zorgverleners zoals ziekenhuis en zelfstandige klinieken. Van alle patiënten van wie de uitstrijkjes zijn opgestuurd naar dit lab vanaf 2022 tot en met dit jaar, zijn de gegevens buitgemaakt. "De precieze periode wordt momenteel onderzocht", laat een woordvoerder van Clinical Diagnostics weten.

RTL Nieuws meldt dat het onder andere om patiënten van het Amphia Ziekenhuis gaat. De deelnemers van wie de gegevens zijn gestolen, krijgen in de komende week een brief met meer informatie.