Brabants getinte vrouwenploeg naar historisch WK Wielrennen in Rwanda

De Nederlandse vrouwenselectie voor het WK Wielrennen eind volgende maand is behoorlijk Brabants getint. Bondscoach Laurens ten Dam maakte maandagmiddag bekend wie er mee afreizen naar Rwanda. Onder meer Marianne Vos, Yara Kastelijn en Pauliena Rooijakkers maken deel uit van de ploeg.

19e keer Voor Marianne Vos is het al de negentiende keer dat ze aan de start staat van het wereldkampioenschap op de weg. In al die deelnames haalde de renster uit Babyloniënbroek liefst drie keer goud en zes keer zilver. De laatste keer dat ze op het podium stond was in 2021. Toen was in Leuven de Italiaanse Balsamo net te rap in de sprint.

"We gaan voor goud", vertelt Ten Dam in een persbericht over de doelstelling van zijn team voor het WK, dat van 21 tot en met 28 september in Kigali wordt gereden. Naast de Brabantse rensters zijn ook Demi Vollering, Anna van der Breggen, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij geselecteerd voor de wegwedstrijd. Vollering en Van der Breggen rijden ook de tijdrit. Riejanne Markus is aangewezen als reserve.

Nu - bijna twintig jaar na haar eerste deelname bij de profs in 2006 - rijdt Vos nog altijd mee in de absolute top. Zo reed ze onlangs nog drie dagen in de gele trui in de Tour de France Femmes.

Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat de alleskunner op de fiets eind september ook om het eremetaal mee zal strijden. Het WK in Rwanda belooft één van de zwaarste edities ooit te worden, mede door de steile beklimmingen, technische afdalingen en de hoge ligging van Kigali.

Historische editie

Dat WK is trouwens sowieso een primeur. Voor het eerst in de geschiedenis vindt het Wereldkampioenschap Wegwielrennen plaats op het Afrikaanse continent. In 2018 sprak de Internationale Wielerunie (UCI) de wens uit om het WK in Afrika te organiseren. In 2021 werd Kigali, de hoofdstad van Rwanda, officieel aangewezen als gaststad.

Het ligt meer in lijn der verwachting dat klimkanonnen als Demi Vollering en Anna van der Breggen zich als topfavorieten in de strijd gaan mengen. Ten Dam heeft vertrouwen in zijn ploeg: "Ik verwacht van de dames dat ze met het mes tussen de tanden aan de start staan, en in het oranje voor elkaar gaan strijden."

Ook Rooijakkers en Kastelijn horen tot de outsiders. In de Ronde van Frankrijk eindigden Rooijakkers uit Asten-Heusden begin deze maand als 9e, de Deurnese Kastelijn behaalde de 17e plaats.