Opmerkelijke vernieling: tankpistolen van bezinepomp gesloopt

Bij een tankstation aan de Kanaalstraat in Son zijn maandag twee tankpistolen van de benzinepomp gesloopt. De tankpistolen lijken vakkundig van de slangen te zijn gehaald, maar zijn niet meegenomen door de dader. De tankpistolen lagen nog bij de pomp toen de politie en brandweer op de melding afkwamen. Uit de slangen is een kleine hoeveelheid brandstof gelekt.

De vernieling werd gedaan bij een onbemand tankstation. De brandweer kwam op de melding af en heeft de brandstofslangen vastgebonden met afzetlint. De schade bleef verder beperkt, omdat het beetje brandstof in de slangen heeft gelekt. De pomp was niet aan, waardoor er niet meer brandstof uit de pomp is gelekt.

Wanneer de tankpistolen precies zijn vernield en waarom is voor de politie ook een raadsel. Agenten hebben de tankpistolen veilig gesteld en meegenomen naar het politiebureau. De politie heeft de beheerder van de pomp gevraagd om camerabeelden en doet verder onderzoek naar de vernieling.

Opmerkelijk

Een woordvoerder van TinQ laat maandagavond weten dat ze dit soort vernielingen nog nooit hebben gezien. "Het kan in ieder geval geen gevaar opleveren", vertelt hij. Een pomp moet geactiveerd worden, voordat er brandstof uit kan lopen.

Ook als er betaald is, moet een handgreep eerst worden ingedrukt voor er brandstof uit komt. "Soms zie je in films dat er een tankstation ontploft, maar dat kan niet zomaar", verzekert de woordvoerder.