Brand uitgebroken in schuur bij huis met rieten dak

In een schuur bij een boerderij aan de Boerenkamplaan in Someren heeft maandagavond kort brand gewoed. Het huis liep door de brand schade op. Zo zijn onder andere de ramen gesprongen door de warmte. De brandweer rukte met twee bluswagens uit, omdat de boerderij een rieten dak heeft. De brandweer is rond half negen nog bezig met het nablussen van de vuurresten.

De schuur wordt gebruikt als ontspanningsruimte voor de kinderen van de bewoners. Er is niemand gewond geraakt. Wat de oorzaak van de brand is, wordt onderzocht.

Onder andere de brandweer van Asten en Someren kwamen op het vuur af. De brandweer zette een extra wagen en een lange slang om extra water te kunnen gebruiken. Het vuur was binnen een half uur onder controle.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De Veiligheidsregio adviseerde mensen om uit de rook te blijven. Stichting Salvage gaat de bewoners helpen met de afhandeling van de schade.