RKC Waalwijk met zege tegen Jong AZ terug in KKD

RKC Waalwijk is met een zege begonnen aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De club, vorig seizoen nog actief in de Eredivisie, won het uitduel met Jong AZ: 2-3.

Michiel Kramer, Chris Lokesa en Jesper Uneken scoorden voor RKC. Sem van Duijn en Jasper Hartog maakten de doelpunten voor Jong AZ. Winst Jong PSV

Jong PSV was te sterk voor FC Emmen: 3-1. Ayodele Thomas en Jason van Duiven brachten de thuisploeg op voorsprong. Freddy Quispel scoorde in de slotfase voor FC Emmen en vervolgens bepaalde Van Duiven in blessuretijd de eindstand.