RKC Waalwijk start KKD met winst van Jong AZ

Gisteren om 22:08 • Aangepast vandaag om 10:12
Foto: Orangepictures
RKC Waalwijk is met een zege begonnen aan het nieuwe seizoen van de Keuken Kampioen Divisie. De club, vorig seizoen nog actief in de Eredivisie, won het uitduel met Jong AZ: 2-3.
Evie Hendriks

Michiel Kramer, Chris Lokesa en Jesper Uneken scoorden voor RKC. Sem van Duijn en Jasper Hartog maakten de doelpunten voor Jong AZ.

Winst Jong PSV
Jong PSV was te sterk voor FC Emmen: 3-1. Ayodele Thomas en Jason van Duiven brachten de thuisploeg op voorsprong. Freddy Quispel scoorde in de slotfase voor FC Emmen en vervolgens bepaalde Van Duiven in blessuretijd de eindstand.

