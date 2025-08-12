Dennis van Ik Vertrek verkoopt camping: ‘Ik kon de burgemeester wegdragen’

Ze kochten samen in 2022 een leegstaande camping in een bijna slapend Frans gehucht. Oud-cameraman Dennis Stafleu van Omroep Brabant en zijn man Jelle Russner joegen zo hun droom na, en alles was in het bekende tv-programma Ik Vertrek te volgen. Maar aan die droom is een einde gekomen. “Het is tijd voor de volgende stap. We gaan de camping verkopen.”

In Omroep Brabant-radioprogramma KEIgoeiemorgen! geeft Dennis regelmatig updates over het wel en wee van zijn camping La Santoire. “Het is ontzettend druk”, vertelt hij over afgelopen week. “We staan eigenlijk vol en kunnen niemand meer kwijt. Het is hartje hoogseizoen voor ons.” Het stel verruilde drie jaar geleden Eindhoven voor het Franse dorpje Saint-Bonnet-de-Condat. Daar woonden op dat moment slechts 140 mensen. De grote verhuizing was te volgen in het tv-programma Ik Vertrek.

"We doen dit niet omdat we de gasten beu zijn."

De camping werd een succes. Daarmee is het doel van het stel geslaagd, zegt Dennis. "En daarom hebben we na lang wikken en wegen, want dat besluit je niet binnen een dag, nu een verkoopbord in de tuin gezet.”

En dat is geen grap, benadrukt hij. “Op 1 april hebben we dat ooit als grap uitgehaald, maar nu menen we het. De camping staat op dit moment te koop.” Dat besluit viel de afgelopen dagen best zwaar in het piepkleine dorpje. Volgens Dennis is het dorp ‘in shock’. “We hebben het een paar mensen persoonlijk verteld. De burgemeester bijvoorbeeld. Die kon ik bijna wegdragen na het nieuws. Hij was écht niet blij. Die zit nog aan de beademing”, grapt Dennis. Ook de oudere vaste gasten van het winkeltje op de camping is het nieuws persoonlijk medegedeeld. De rest van het dorp zal het via-via te horen krijgen. “Kijk, we doen dit niet omdat we de gasten beu zijn, maar je filosofeert samen wel eens over de toekomst. Nu hebben we tegen elkaar gezegd: waarom pakken we zo'n avontuur niet nog een keer?”

"Ze vinden dit een interessant project."

Want ja, Dennis en Jelle gaan ook een nieuwe uitdaging aan. Maar wat dat avontuur gaat worden? “We blijven in Frankrijk, maar meer kan ik nog niet zeggen. Er zijn nog heel veel dingen pril, maar de kans is heel groot dat wij iets anders gaan doen dan een camping.” En dan is de vraag natuurlijk: is die nieuwe uitdaging straks opnieuw te volgen in Ik Vertrek? “Nou, we hebben daar op dit moment contact over met de redactie. Ze vinden dit een interessant project. Maar goed, eerst moeten we iemand vinden die deze camping gaat runnen”, besluit Dennis.

