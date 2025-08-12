Vernielde tankpistolen werden afgesneden door 'ongelukje' bij tankstation

De vernieling van de twee tankpistolen bij het tankstation aan de Kanaalstraat in Son maandagavond was geen vandalisme, maar een ongelukje. Op camerabeelden is te zien dat de tankpistolen per ongeluk zijn afgesneden door een landbouwwerktuig met scherpe onderdelen dat daar wilde tanken.

Maandagavond lagen de twee pistolen los op de grond bij het onbemande TinQ-station. De nozzles leken vakkundig van de slangen te zijn verwijderd. Omdat de pomp niet actief was, lekte er maar een kleine hoeveelheid brandstof uit.

Maar wat aanvankelijk leek op vernieling, blijkt dus een onhandige samenloop van omstandigheden. Een landbouwwerktuig reed met scherpe delen langs de slangen toen de bestuurder daar wilde tanken. Na het ongeluk heeft de bestuurder simpelweg bij een andere pomp getankt en afgerekend.

Eenmalig ongelukje

Dankzij de camerabeelden heeft TinQ de identiteit van de bestuurder kunnen achterhalen, al laat een woordvoerder van TinQ dinsdagochtend weten dat ze geen maatregelen zullen nemen tegen de bestuurder. "Het was een eenmalig ongelukje. De meneer heeft het niet moedwillig gedaan en hij heeft bij de andere pomp gewoon betaald. Het was wel handiger geweest als hij zich direct gemeld had, maar we ondernemen geen verdere actie."