Dennis Man wordt de nieuwe aanvaller van PSV: 'Wil veel prijzen veroveren'

De transfer hing al een tijdje in de lucht, maar nu heeft PSV de Roemeense vleugelaanvaller Dennis Man eindelijk binnen. De 26-jarige linkspoot komt over van Parma Calcio 1913 en heeft er meteen zin in. "Toen mijn agent me belde en vertelde dat PSV interesse had, zei ik meteen: 'Let's go'."

Man is dinsdagochtend gepresenteerd tijdens de open training in het Philips Stadion. De 35-voudig international van Roemenië speelde de afgelopen viereneenhalf jaar voor Parma. Hij tekent voor vier seizoenen in Eindhoven.

"Dit is een club waar elke ambitieuze speler voor wil uitkomen", zegt de aanvaller. "Ik ken veel spelers die hier hebben gespeeld. Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo... zo kan ik nog wel even doorgaan."

"PSV is een club met een geweldige historie en strijdt ieder seizoen mee om de prijzen", vervolgt Man. "Dat wil ik ook. Ik ben heel hongerig om elke wedstrijd vol gas te geven en veel prijzen te veroveren met PSV. Ik kan niet wachten om te starten."

Technisch directeur Earnest Stewart is blij met de aankoop "We wilden nog wat extra creativiteit toevoegen aan onze aanvalslinie en met Dennis krijgen we dat zeker. Hij is een heel goede dribbelaar, die ons team direct kan gaan helpen met doelpunten en assists."