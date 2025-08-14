Het regent klachten over deze tandartsenpost: 'Spoed heeft geen haast'

Bij de spoeddienst van Tandartsenpost Eindhoven aan de Aalsterweg lijkt ‘spoed’ soms ver te zoeken. Patiënten wachten er uren op hun geplande afspraak of worden zelfs helemaal niet geholpen. Terwijl hun eigen tandarts hen juist doorverwijst. Daarom regent het klachten over de Tandartsenpost. "Hier heeft spoed geen haast."

Wie de Tandartsenpost in Eindhoven op internet opzoekt, vindt vooral klachten. Patiënten melden dat er geen tandarts aanwezig was bij hun afspraak, dat ze urenlang niemand aan de lijn kregen of dat ze pas na het weekend geholpen konden worden. Ook ’s avonds bellen met hevige pijn heeft vaak geen zin. Tussen zeldzame positieve reacties overheersen de lage beoordelingen waarin wordt gesproken over slechte bereikbaarheid, gebrekkige service en een spoedpost waar spoed zelden voorrang krijgt.



Wendy Spaninks is een van de patiënten die nul op het rekest kreeg. Haar dochter kreeg een dag na het trekken van twee verstandskiezen hevige hoofdpijn en koorts. Symptomen waarbij de eigen tandarts had geadviseerd om direct de spoeddienst te bellen. Maar toen ze op zaterdag contact opnam met de Tandartsenpost, kreeg ze te horen dat er geen plek was omdat er geen sprake was van een trauma.

"Ik kon alleen terecht als ik direct 250 euro zou betalen."

Ook de toon van de telefoniste stond haar niet aan. "Mijn dochter werd lachend aan de telefoon afgewimpeld. Ze ervaarde dit als vernederend", vertelt Wendy. Door de aanhoudende pijn belandde haar dochter bij de huisarts, die medicatie voorschreef en het eveneens vreemd vond dat er geen hulp werd geboden. Voor de moeder was het een reden om nogmaals te bellen met de spoedpost.



Pas na vijf keer bellen kreeg ze uiteindelijk toch een afspraak aangeboden, maar ook die opluchting was van korte duur. “Ik kon om half twee 's middags uur terecht, maar alleen als ik direct 250 euro zou betalen. Anders hoefde ik niet te komen.”



Voor Wendy, die zelf in de schuldsanering heeft gezeten, was dat onverteerbaar. “Dit laat zien dat mondzorg bij deze spoedpost niet voor iedereen toegankelijk is. Mensen met minder geld kunnen dit gewoon niet ophoesten. Wij kunnen het nu missen, maar het was voor ons reden om de afspraak af te zeggen.” Maandag werd haar dochter alsnog geholpen door de eigen tandarts.

"Na een halfuur was nog steeds niemand geholpen."

Ook Mark Poulussen kwam van een koude kermis thuis na een bezoek aan de spoedpost in Eindhoven. Net voor zijn vakantie naar Gran Canaria wilde hij op zaterdag nog een afspraak maken voor zijn zoontje, bij wie een vulling was beschadigd. “Het was chaos ten top,” vertelt hij. Mark belde ’s ochtends, maakte keurig een afspraak en stond rond drie uur op de stoep.



In de praktijk in Eindhoven was van orde geen sprake. "De hele ruimte zat vol met mensen die wat zenuwachtig waren. Na een halfuur was nog steeds niemand geholpen. Niet veel later hoorden we dat er geen tandarts aanwezig was."



Hij liep verontwaardigd naar de balie. “Ik probeerde u net te bellen", zei een medewerker tegen hem. “Daar had ik weinig aan", zeg Mark. “Ik had er al een rit van drie kwartier vanuit Uden opzitten.” Toen er twee collega’s bijkwamen, werd het gesprek volgens Mark alleen maar chaotischer. “Ik had het gevoel dat ze het totaal niet onder controle hadden. Ze zaten zelf ook met de handen in het haar.”



Uiteindelijk kreeg de man uit Uden een nieuwe afspraak voor zijn zoontje, maar pas om half acht 's avonds. “Ik kon dus weer terug naar Uden en een paar uur wachten,” zegt Mark. Ook die avond liep het uit: pas een halfuur na de afgesproken tijd werden ze geholpen.

"We hebben niemand laten wachten."