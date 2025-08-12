Code geel vanwege dagenlange hitte: ‘Rustig blijven tot het weekend’

Voor wie het nog niet wist: het wordt deze week snikheet. Daarom is sinds tien uur dinsdagochtend het Nationaal Hitteplan van kracht en heeft het KNMI voor de komende drie dagen code geel afgegeven. Dat is volgens weerman Rico Schröder nog geen reden voor paniek: “Maar wel een reminder om het wat rustiger aan te doen. Vooral voor kwetsbare mensen.”

Vooral in onze provincie en in de rest van het zuiden wordt het warm. Dinsdag kan het lokaal 33 tot 34 graden worden. En woensdag in het oosten van onze provincie zelfs 35 graden. Het RIVM en het KNMI hebben daarom gezamenlijk het Nationaal Hitteplan en code geel afgegeven.

Dat klinkt zwaar, maar is vooral bedoeld als extra signaal voor ouderen, kwetsbare mensen en jonge kinderen. “Code geel is voor de meeste mensen niet echt gevaarlijk. Het is de lichtste waarschuwing die het KNMI uitgeeft”, legt meteoroloog Rico Schröder van Weerplaza uit. “Pas vanaf code oranje of code rood wordt het echt menens.” Maar volgens Schröder is er ook ‘niet niets aan de hand’. “Het wordt wel behoorlijk heet en het is belangrijk om mensen daar attent op te maken”, zegt hij. “Vooral met tropische temperaturen boven de 30 graden moeten kwetsbare groepen oppassen.” Bij hen kan hitte sneller leiden tot gezondheidsproblemen.

"Donderdag krijgen we echt een plaknacht."

Voor anderen is het advies om deze dagen gewoon wat rustiger aan te doen. Want waar het dinsdag misschien nog te doen is, wordt het de komende dagen benauwder. “Vannacht daalde de temperatuur nog naar 14 graden, maar donderdag wordt met 20 graden echt een plaknacht. Dan krijg je je huis waarschijnlijk niet meer koel”, zegt Schröder. Maar dat is gelukkig ook maar voor korte duur, belooft de weerman. “Want in het weekend krijgen we weer wat draaglijkere temperaturen van rond de 26 graden. Dus rustig aan doen en even volhouden."