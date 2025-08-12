Vertraagde vluchten en bagageproblemen: Skytanking erkent roosterfouten

Het bedrijf Skytanking, dat de grondafhandeling voor Ryanair doet op Eindhoven Airport, erkent dat het de laatste weken fouten heeft gemaakt met de personeelsroosters, waardoor vluchten vertraging opliepen en bagage vertraagd was. Operationeel directeur van het bedrijf, Sascha von Wolfersdorf, zegt dinsdag tegen Omroep Brabant dat de problemen onder meer zijn ontstaan omdat managers te veel mensen vrij hebben gegeven in het hoogseizoen.

In het gesprek geeft de directeur ook aan dat het bedrijf een intern onderzoek is gestart naar de bedrijfscultuur. Dit na meldingen van medewerkers over een angstcultuur en een onveilige werksfeer. Von Wolfersdorf zegt de arbeidsomstandigheden voor medewerkers te willen verbeteren. "En niemand hoeft te vrezen voor zijn of haar baan", zo verzekert hij. In het kantoor, waar je uitkijkt over het platform waar de vluchten van Ryanair worden klaargemaakt voor vertrek, vertelt de operationeel directeur over de problemen waar Skytanking de laatste weken mee te maken had. "We hebben twee hele slechte dagen gehad door het personeelstekort", erkent hij. Door het tekort was het twee weken terug een chaos op de luchthaven: reizigers moesten uren wachten op hun bagage en een aantal vluchten van Ryanair had vertraging.

Dit doet Skytanking op Eindhoven Airport Skytanking zorgt voor het hele grondafhandelingsproces voor reizigers van Ryanair-vluchten op Eindhoven Airport. Bij het inchecken van de bagage tot aan de vliegtuigdeur staan mensen van Skytanking om passagiers te helpen. Achter de schermen zorgt het bedrijf ervoor dat de bagage in- en uitgeladen wordt en dat de bagage op de juiste bestemming terechtkomt, zodat mensen het daar weer van de band kunnen halen.

"Managers hebben te veel medewerkers vakantie gegeven in deze drukke periode. Daardoor kwam er meer druk op andere medewerkers te liggen. De laatste weken zijn er ook een hoop medewerkers ziek uitgevallen door de werkdruk", verklaart de directeur een deel van de problemen. "We gaan in de toekomst daarom beter kijken naar de verlofaanvragen in het hoogseizoen", zo belooft hij. Op dit moment mist het bedrijf zo'n dertig procent van het totaal aantal medewerkers. Dat levert in het hoogseizoen problemen op. Von Wolfersdorf had afgelopen vrijdag een stevig, maar volgens hem goed gesprek, met directeur Roel Hellemons van Eindhoven Airport. De luchthaven riep het bedrijf op het matje en verwachtte een concreet actieplan. "De roosters waren voorheen niet afgestemd op het aantal vluchten op een dag. Daardoor waren we de ene dag overbezet en de andere dag juist onderbezet. Dat hebben we aangepast", vertelt de directeur van Skytanking. Daarnaast is het bedrijf bezig met het aannemen van nieuwe medewerkers. Zij moeten op een juiste manier worden opgeleid en daarvoor schakelt het bedrijf volgens hem extra trainers uit het buitenland in.

Vakbond FNV heeft vorige week nog een brief gestuurd naar Eindhoven Airport waarin zij eisen dat het aantal Ryanair-vluchten verminderd wordt, omdat de situatie onhoudbaar zou zijn. Geen oplossing, zo meent Von Wolfersdorf. Hij denkt dat de maatregel meer nadeel voor reizigers oplevert - in de vorm van geannuleerde vluchten - dan dat het voordeel oplevert voor medewerkers. "Er komen de komende weken ook een hoop medewerkers terug van vakantie, waardoor de werkdruk gaat afnemen", belooft hij.

"Vliegtuigen zijn soms vroeger of later op de luchthaven. Dat verhoogt de druk."

Toch zijn er volgens de directeur de laatste weken ook problemen ontstaan door situaties waarop het bedrijf geen invloed had: "Vliegtuigen zijn soms vroeger of later op de luchthaven. Dat verhoogt de druk, waardoor er soms geen tijd is voor pauze of waardoor medewerkers langer door moeten werken. Daar kunnen we niets aan doen, maar het zorgt wel voor hoofdpijn." De hoge werkdruk zorgt ook voor onrust binnen het bedrijf. Medewerkers zeggen tegen Omroep Brabant dat zij zich niet gehoord voelen door leidinggevenden. Een oud-medewerker vertelde onlangs zelfs dat leidinggevenden medewerkers bedreigen en uitschelden. Ook in een rapport van de vakbond FNV van begin juli zeggen medewerkers dat er een angstcultuur binnen het bedrijf heerst en dat zij uitgeknepen worden door leidinggevenden. Von Wolfersdorf geeft aan dat hij de FNV gaat benaderen over het rapport. Ook wil de directeur persoonlijk contact opnemen met alle medewerkers om deze meldingen te onderzoeken: "Ik vind het fijn dat medewerkers hun zorgen uiten en ik wil actief met ze gaan kijken hoe we daaraan kunnen werken." Hij benoemt vervolgens ook de anonieme meldingssystemen die het bedrijf heeft, waar medewerkers wangedrag kunnen melden. "Ik wil dat mensen ons de waarheid vertellen. Niemand hoeft te vrezen voor zijn of haar baan", verzekert de directeur.

"Als we het niet weten, kunnen we er ook niks aan doen."