Vandaal vernielt brievenbussen en opent post van flatbewoners

Een opmerkelijke actie in een appartementencomplex aan de Generaal Barberstraat in Tilburg. Zes brievenbussen zijn daar door iemand vernield.

Een bewoner ontdekte de vernielingen dinsdag en belde de politie. Toen die in het complex aankwam, zag ze de kapotte brievenbussen. Op de grond lagen allemaal opengescheurde enveloppen. De dader heeft vermoedelijk een hamer gebruikt om de brievenbussen open te breken.

“Het is onbekend of er post is gestolen en of hier gevoelige informatie bij zat”, laat de politie weten. Vooralsnog heeft ze geen idee wie de dader kan zijn en wat diegene van plan was. Er zijn ook geen camerabeelden beschikbaar.

De beheerder van het pand gaat aangifte doen, zodra bekend is wat er kapot is en of er iets is gestolen.

Hier zie je wat de politie in de flat aantrof: