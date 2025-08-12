Man (84) doodgereden: onoplettende bestuurder krijgt taakstraf

De 40-jarige man uit Venray die vorig jaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Deurne, is veroordeeld tot tachtig uur taakstraf. De bestuurder raakte op de N270 afgeleid, reed even naar links en botste vervolgens frontaal op de auto van een 84-jarige man. Die overleed een week later in het ziekenhuis.

Het was op die dag in januari 2024 een heldere dag en het zicht van de man werd nergens door belemmerd. Bovendien kende hij de weg goed, omdat hij iedere week over de Langstraat reed om boodschappen te gaan doen. Maar volgens de rechter is de man tijdens het rijden onoplettend geweest.

Hij reed zonder te remmen en in een rechte lijn naar links. Gezien de verkeerssituatie had de man volgens de rechter extra voorzichtig moeten zijn. De rijstroken waren niet gescheiden, het was druk op de weg en er werd aan de weg gewerkt. Zo stonden er geleidebakens, waarschuwingsborden en een tijdelijk verkeerslicht.

Vanwege de wegwerkzaamheden gold er een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur. Daar hield de man zich aan. Toch belandde hij op de verkeerde weghelft, omdat hij op dat moment naar eigen zeggen met zijn gedachten bij zijn zieke dochter zat.

Persoonlijk excuses aangeboden

De rechtbank realiseert zich dat de man dit ongeval nooit heeft gewild. Maar dat neemt niet weg dat de nabestaanden van de 84-jarige man met een leegte achterblijven. Eén van de nabestaanden heeft een mediationtraject doorlopen met de verdachte, waarin de bestuurder zijn excuses heeft aangeboden en ze nader tot elkaar zijn gekomen. Dat maakt dat de rechtbank een taakstraf oplegt van tachtig uur.

Verder houdt de rechter er rekening mee dat de man zijn rijbewijs nodig heeft vanwege de zorg voor zijn dochter, die lijdt aan een zeldzame zenuwaandoening. Daarom hoeft hij zijn rijbewijs niet in te leveren en krijgt hij slechts een voorwaardelijk rijverbod van één jaar.