Dit mini-vliegveld zorgt ervoor dat jij zorgeloos op vakantie kan

Een treinstation heeft Oosterhout nog altijd niet, wel is er een mini-vliegveld te vinden. Vliegtuigen of toeristen zijn er overigens in geen velden of wegen te bekennen. Toch zorgt het kleine start- en landingsbaantje ervoor dat jij zorgeloos op vliegvakantie kan.

Met een druk op de knop in het Airport Innovation Center, zet Erik de Leeuw de verlichting van de start- en landingsbaan van het mini-vliegveld aan de Zeilmakerijweg in Oosterhout aan. Een baantje van slechts vijftig meter lang. “We kunnen hier geen Eindhoven Airport wegleggen, want dan moet deze start- en landingsbaan 3000 meter lang en 45 meter breed zijn”, lacht de algemeen directeur van POSSEHL Spezialbau. Zijn aannemersbedrijf is gespecialiseerd in het aanbrengen van toplagen op wegen, fietspaden, bruggen, rotondes en landingsbanen. Zo komt de glitterrotonde aan het Van Coothplein in Breda bijvoorbeeld uit de koker van POSSEHL. “Onze missie is het veilig maken van alles wat loopt, fietst, rijdt én vliegt”, vertelt De Leeuw.

Algemeen directeur Erik de Leeuw van POSSEHL Spezialbau op het mini-vliegveld in Oosterhout (foto: Niek de Bruijn).

Daarom ligt er sinds september vorig jaar een mini-vliegveld bij het bedrijf in Oosterhout. "Deze opzet is uniek in de wereld, one of a kind", zegt De Leeuw trots, terwijl hij over het start- en landingsbaantje loopt. Het mini-vliegveld draagt eraan bij dat onder meer Eindhoven Airport, Breda International Airport en de vliegbasissen in Gilze-Rijen, Volkel en Woensdrecht veiliger en efficiënter kunnen opereren.

Op het start- en landingsbaantje van slechts vijftig meter lang kan overigens niet gevlogen worden. Ook modelvliegtuigjes stijgen er niet op. Toch kan dit mini-vliegveld in Oosterhout de veiligheid van internationale luchthavens en vliegbasissen garanderen, verzekert De Leeuw. Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium voert namelijk met speciale laserscanners diverse metingen uit op het Oosterhoutse mini-vliegveld, om de grip en waterberging van landingsbanen te onderzoeken. Dit doet het in opdracht van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Ook het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voert metingen uit.

De vijftig meter lange start- en landingsbaan van het mini-vliegveld in Oosterhout (foto: Niek de Bruijn).

Zelfs ruimtevaartorganisatie NASA heeft een vinger in de pap gehad bij POSSEHL, hoewel dat in de tijd van de Koude Oorlog was. Walter Symmangk, ingenieur en oprichter van het aannemersbedrijf, werd toen namelijk benaderd om gecamoufleerde toplagen te ontwikkelen. Het leidde uiteindelijk tot een dunne asfalt- en betoncoating, die inmiddels op elke luchthaven in de Benelux te vinden is. "Door die bekleding kunnen vliegtuigen veiliger landen en opstijgen en is er een grotere beschikbaarheid van start- en landingsbanen”, beweert De Leeuw. In 2027 brengt het aannemersbedrijf deze bekleding aan tijdens de renovatie van de start- en landingsbaan van Eindhoven Airport, dat dan vijf maanden dicht is. Naast de toplagen, wordt ook de verlichting van start- en landingsbanen getest op het mini-vliegveld in Oosterhout. Zo wordt er onder andere voor gezorgd dat piloten bij dichte mist vanaf 350 meter toch het wegdek kunnen zien, om veilig te kunnen landen. Overigens komt de installatie die in 2027 bij Eindhoven Airport wordt geplaatst om landen in de mist mogelijk te maken, niet bij POSSEHL vandaan. “Met dit mini-vliegveldje bieden we voorspelbaarheid én veiligheid op luchthavens”, sluit de algemeen directeur af. En zo kan jij met een gerust hart het vliegtuig instappen. Vamos!

Op het mini-vliegveld in Oosterhout, worden de toplagen en verlichting van start- en landingsbanen getest (foto: Niek de Bruijn).