Rechter ziet seks met meisje (13) niet als ontucht en spreekt jongeman vrij

Een jongeman uit Berkel-Enschot die seks had met een 13-jarig meisje is dinsdag door de rechter vrijgesproken van het plegen van ontucht met een minderjarige. De jongen die destijds 18 jaar oud was, kon volgens de rechtbank niet weten dat ze zo jong was, omdat het meisje zich voordeed als 16-jarige. Bovendien waren de twee al enige tijd met elkaar aan het daten en ontbreekt volgens de rechter bewijs dat er sprake was van dwang.

De jongeman is inmiddels 21, de twee spraken af in oktober 2022. Het meisje zei eerder in de rechtbank dat ze door de jongen gedwongen werd tot seks. Maar volgens de jongen was hij juist al enige tijd met haar aan het daten, was het gezellig en gebeurden de seksuele handelingen met instemming van het meisje.

Hij was verschillende keren samen met een vriend bij het meisje en een vriendin op bezoek geweest in Boxtel. Die avond in oktober werd er, volgens de jongen, geknuffeld en gezoend en hadden beide jongens seks met de meiden. Er was volgens de jongen niks aan de hand, zo zei hij eerder in de rechtbank. De jongen heeft bekend dat hij seks had met een 13-jarige, maar haar leeftijd ontdekte hij pas later, omdat ze daarover had gelogen.

Experimenteren

Hoewel de twee geen ‘officiële’ relatie hadden, is de rechtbank van oordeel dat er wel sprake was van een bepaalde opbouw in het contact tussen de twee in de maanden voorafgaand aan de seks. Daarnaast is het volgens de rechter normaal dat jongeren in deze levensfase experimenteren op seksueel gebied.

Bovendien ontbreekt er bewijs dat er sprake was van dwang. Ook kon de jongen niet weten dat het meisje pas 13 jaar oud was. Volgens de rechter ontbreekt daarom het ontuchtig karakter en daarom spreekt de rechter de verdachte vrij.

De vriendin van het meisje beweerde dat ze ook door de jongen verkracht was. Dat ontkende hij eerder in de rechtbank al stellig. En ook daarvan is hij vanwege het ontbreken van bewijs vrijgesproken.