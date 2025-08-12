Bestrijder Jasper heeft het 'extreem druk' door Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar duikt steeds vaker op in Brabant. Bestrijder Jasper den Bakker heeft het erg druk met de wespensoort die een bedreiging vormt voor insecten en soms voor mensen. "Ik had vandaag zestien adressen op de route staan, maar daar zijn er al vier bijgekomen. Het is extreem druk", stelt hij.

Ongediertebestrijder Jasper den Bakker is dinsdagochtend onderweg naar Moerdijk om het nest van een Aziatische hoornaar weg te halen. Een speciale zoekgroep spotte het nest in de gemeente. De Aziatische hoornaar kwam in 2004 per ongeluk in het Franse Bordeaux terecht via een containerschip uit China. Sindsdien heeft de soort zich verspreid over Frankrijk, België en Nederland. De eerste melding in ons land komt uit 2017.

De Aziatische hoornaar (links) en de Europese hoornaar.

Het is voor de ongediertebestrijder na een blik op het nest in Moerdijk meteen duidelijk. "Dat is een Aziaat. Ik zie het aan de vorm en de grootte van het nest", concludeert hij.

De ongediertebestrijder rijdt dagelijks van het ene naar het andere hoornaarsnest. "Het is extreem druk", vertelt hij tegen de NOS. Den Bakker is blij dat de hoornaars steeds bekender zijn. De nesten worden hierdoor volgens hem sneller gevonden. “En op die manier kunnen er ook meer nesten bestreden worden."

"Een gewoon imkerpak is niet dik genoeg."

Samen met zijn collega's begint hij niet veel later aan de bestrijding van het nest. Daarbij draagt hij een dik oranje pak dat is gevoerd met een speciaal materiaal als extra bescherming. "Een gewoon imkerpak is niet dik genoeg. De angel van een Aziatische hoornaar is gemiddeld vier tot vijf millimeter lang. Daarmee prikken ze door een normaal imkerpak heen.” Voor de bestrijding van het nest in Moerdijk gebruikt Den Bakker een lans, een hele lange telescopische stok. “Op die manier kunnen we met een naald het nest aanprikken om er dan een bestrijdingsmiddel in te spuiten. Dat is een natuurlijk fijnstof, waardoor de hoornaars stikken.”

"Bijen durven door de aanvallen van een hoornaar niet meer naar buiten."

Karin van Rozendaal, coördinator van de zoekgroep Aziatische Hoornaars in de gemeente Moerdijk, bekijkt hoe de bestrijders te werk gaan. De zoekgroep in Moerdijk werd drie jaar geleden opgezet door vrijwilligers 'om de mensen bewust te maken van het hoornaarprobleem'. Van Rozendaal is imker en weet als geen ander hoe vervelend de hoornaar kan zijn. “De hoornaars eten bijen, hommels en vliegjes. Door die aanvallen durven de bijen niet meer naar buiten, gaan ze geen eten meer halen en sterven ze." Het hoofddoel van de actie is het uitschakelen van de koningin van het nest. "De koningin zorgt ervoor dat er aan het eind van het seizoen nieuwe koninginnetjes bijkomen. Dat zijn er gemiddeld vijfhonderd, waarvan meestal 10 procent overblijft. Dat betekent dat er volgend jaar zo'n vijftig nesten zullen bijkomen, alleen al door dit nest. Dat gaat gruwelijk snel.” Volgens Den Bakker is het onmogelijk om de Aziatische hoornaar helemaal uit Nederland weg te krijgen. "Maar we kunnen wel proberen het beheersbaar te houden", stelt hij.