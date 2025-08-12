Stikstof stopt sloop, bewoners kunnen voorlopig in huizen blijven wonen

Bewoners van vier huizen aan de Dwarsstraat in Ossendrecht kunnen langer in hun woning blijven wonen. Eigenlijk zouden ze gedwongen moeten verhuizen, omdat de huizen gesloopt zouden worden. Vanwege de stikstofregels gaat die sloop (voorlopig) niet meer door. Dat maakt woningcorporatie Stadlander bekend.

De strenge stikstofregels voor de uitstoot van stikstof zijn er om natuurgebieden te beschermen. Binnen de huidige regels is nieuwbouw in de straat dus niet mogelijk. Stadlander geeft aan in gesprek te zijn met de gemeente en andere organisaties. “We hebben geen idee hoe lang deze vertraging zal duren”, vertelt gebiedscoördinator Sandy Leendertse aan ZuidWest TV .

Eind 2024 werd aan de bewoners van de betreffende huizen verteld dat ze binnen vijftien maanden moesten verhuizen. De huizen zijn zodanig verouderd dat ze gesloopt moeten worden. Daar komen dan nieuwe, duurzame woningen voor terug. Er is nog niemand van de bewoners verhuisd. “Dat hoeft nu ook nog niet”, aldus Leendertse. Zolang Stadlander niet weet wanneer er wél gebouwd kan worden, hoeven de bewoners niet weg.

Ondanks de vertraging zijn de plannen om te slopen niet van de baan. “De behoefte aan betaalbare, duurzame woningen is groot.” Zodra er toch mogelijkheden komen om te bouwen, komt er voor de bewoners een nieuw sociaal plan en zullen ze alsnog moeten verhuizen.

Het is niet het eerste nieuwbouwproject dat stil komt te liggen bij Stadlander in de gemeente Woensdrecht. Ook in Putte zouden er aan de Postbaan nieuwe huizen komen. De oude woningen waren al gesloopt voordat de strengere regels ingevoerd waren. Wanneer de bouw daar gaat beginnen, blijft dus ook onduidelijk.