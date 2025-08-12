Autodief in onderbroek vlucht door bossen, politie zet helikopter in

In Hilvarenbeek vond dinsdagmiddag een achtervolging plaats. Een boa hield een 36-jarige bestuurder aan naar wie zij op zoek waren. De automobilist stopte echter niet en dus startte de politie een achtervolging.

Dit gebeurde eind van de middag aan de Langedijk. Na een achtervolging per auto, stapte de verdachte uit zijn auto en rent hij de velden en bossen in. Ook een Burgernet-melding werd verstuurd. Daarin was te lezen dat de man alleen een onderbroek droeg.

Helikopter ingezet

De politie zette een helikopter en politiehonden in. Aan de Rentmeestersdijk, tussen Diessen en Hilvarenbeek lukt het uiteindelijk om de man aan te houden.

Na onderzoek blijkt dat de auto waarin de verdachte rijdt gestolen is. Ook reed hij zonder rijbewijs en met valse kentekenplaten. De verdachte is naar het politiebureau in Tilburg gebracht voor verhoor.