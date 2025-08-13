Ook vandaag weer puffend heet: regionale hittegolf aanstaande

Het wordt woensdag opnieuw een hele warme, zeg maar hete zomerdag met een strakke blauwe lucht. De temperatuur schiet als een raket omhoog. Er komt dan ook een regionale hittegolf aan. 'De vraag is niet wanneer, maar waar in Brabant', stelt Floris Lafeber van Weerplaza.

Het is deze week snikheet. Daarom is sinds dinsdagochtend tien uur ook het Nationaal Hitteplan van kracht en heeft het KNMI tot en met donderdag code geel afgegeven.

"De temperatuur schiet woensdag als een raket omhoog."

Vooral in Brabant en bij de zuiderburen is het warm. Woensdagochtend schiet de temperatuur volgens Floris Lafeber van Weerplaza omhoog en kan het zo'n 35 graden worden. Een regionale hittegolf is dan ook aanstaande. "Op het moment dat er ergens in Brabant deze woensdag een temperatuur wordt bereikt van 30 graden is er sprake van een regionale hittegolf", stelt Lafeber. "De vraag is niet wanneer, maar waar in Brabant die temperatuur als eerste bereikt gaat worden. Eindhoven en Etten-Leur zijn in de race."

"Het ergste in de nacht moet nog komen."

Lafeber verwacht dat in de loop van de middag de eerste sluierbewolking over onze provincie trekt. "Er kunnen aan het eind van de middag enkele buien vallen, maar dit is heel lokaal." De bewolking zal daarna toenemen en de vochtigheid ook. "Maar het ergste in de nacht moet nog komen. In de nacht van woensdag naar donderdag krijgen we echt een plaknacht met temperaturen van zo'n 20 graden." Er is dan volgens Lafeber sprake van een 'tropennacht'. Op verkoeling moeten we nog eventjes wachten. De temperatuur zal naar verwachting dit weekend behoorlijk afnemen en komen te liggen rond de 26 graden. Voor velen een stuk aangenamer.