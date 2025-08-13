Weer regionale hittegolf: hier is de 30,5 graden aangetikt

Het is woensdag opnieuw een hele warme, zeg maar hete zomerdag met een strakke blauwe lucht. De temperatuur is als een raket omhoog geschoten en de tweede regionale hittegolf is een feit. Om één uur woensdagmiddag werd er in Eindhoven een temperatuur gemeten van 30,5 graden.

De tweede regionale hittegolf was aangekondigd, het was afwachten waar de dertig graden het eerst zou worden bereikt. Eindhoven had uiteindelijk de eer. Daar werd om een uur een temperatuur gemeten van 30,5 graden. "Op het moment dat er ergens in Brabant deze woensdag een temperatuur wordt bereikt van 30 graden is er sprake van een regionale hittegolf", gaf weerman Floris Lafeber eerder al aan. "De vraag was niet wanneer, maar waar in Brabant die temperatuur als eerste bereikt ging worden." Eindhoven en Etten-Leur waren met elkaar in de race.

Voor een hittegolf moet het minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer worden. Daarbij moet het drie keer tropisch warm zijn, met temperaturen van 30 graden of meer. Het is deze week snikheet. Daarom is sinds dinsdagochtend tien uur ook het Nationaal Hitteplan van kracht en heeft het KNMI tot en met donderdag code geel afgegeven. Vooral in Brabant en bij de zuiderburen is het warm. Woensdagochtend schoot de temperatuur dus omhoog en later kan het volgens Lafeber zelfs zo'n 35 graden worden.

"Het ergste in de nacht moet nog komen."

De weerman verwacht dat in de loop van de middag de eerste sluierbewolking over onze provincie trekt. "Er kunnen aan het eind van de middag enkele buien vallen, maar dit is heel lokaal." De bewolking zal daarna toenemen en de vochtigheid ook. "Maar het ergste in de nacht moet nog komen. In de nacht van woensdag naar donderdag krijgen we echt een plaknacht met temperaturen van zo'n 20 graden." Er is dan volgens Lafeber sprake van een 'tropennacht'. Op verkoeling moeten we nog eventjes wachten. De temperatuur zal naar verwachting dit weekend behoorlijk afnemen en komen te liggen rond de 26 graden. Voor velen een stuk aangenamer.