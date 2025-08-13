Fietser gewond door botsing met automobilist

Een fietser en een automobilist zijn dinsdagnacht tegen elkaar gebotst op de Zuid Koninginnewal in Helmond. De man op de fiets is gewond geraakt door de flinke klap. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft een paar getuigen gehoord. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze hoefde uiteindelijk niet ter plaatse te komen.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink