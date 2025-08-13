Navigatie overslaan

Fietser gewond door botsing met automobilist

Vandaag om 06:05 • Aangepast vandaag om 07:21
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink
Een fietser en een automobilist zijn dinsdagnacht tegen elkaar gebotst op de Zuid Koninginnewal in Helmond. De man op de fiets is gewond geraakt door de flinke klap. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Profielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Danique Pals

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft een paar getuigen gehoord. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze hoefde uiteindelijk niet ter plaatse te komen.

