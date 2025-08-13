Vechtpartij tussen jongeren op de kermis, twee mensen opgepakt

Er is een grote vechtpartij uitgebroken op de kermis bij het Gildeplein in Rosmalen dinsdagavond. Twee groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist. De politie heeft twee mensen aangehouden.

De ruzie begon buiten het kermisterrein, maar verplaatste zich later naar de kermis en het centrum. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse om de vechtersbazen onder controle te krijgen. Daarvoor moesten agenten hun wapenstok gebruiken.

Een omstander zag het gebeuren vanaf het terras. "Ik zag bloed op de grond en iemand met een verwonding aan zijn oor. Rond zeven uur begonnen de jongeren elkaar uit te dagen en met elkaar te vechten. Daarna bemoeiden ook volwassenen zich ermee en ontstond er een soort kat-en-muisspel met de politie. De jongeren reden rond op dikke fietsen." Ook zou er geweld zijn gebruikt richting beveiligers.

Volgens de omstander zou er ook geweld zijn gebruikt richting beveiligers. Door de vechtpartij is de kermis een uur eerder gesloten, dat hebben kermisexploitanten zelf besloten.

Onrust op kermissen

De afgelopen dagen was het al onrustig op de kermis in Rosmalen. Ook op andere kermissen in de provincie liep het de afgelopen weken uit de hand. In Liempde ging het vorige week ook mis tussen twee groepen op de kermis. Ook werd iemand daar mishandeld.

De kermis in Boxtel begint komende vrijdag. Daar worden extra maatregelen overwogen naar aanleiding van de opstootjes in Liempde.