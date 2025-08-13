Politie vindt geen lichaam, maar een fiets in het water

De politie heeft woensdagochtend urenlang onderzoek gedaan nadat een visser een jas uit het water viste bij de Vierwindenbrug in Breda. Uiteindelijk werd enkel een fiets gevonden en is er geen lichaam gevonden, meldt de politie,

De visser vertelde dat hij de politie had gebeld nadat hij een jas uit het water viste. Hij vertrouwde de situatie niet.

De Vierwindenbrug en een deel van de Vierwindenstraat werden afgezet. De politie was met verschillende diensten ter plaatse.