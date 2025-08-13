Navigatie overslaan

Visser vist jas uit het water, politie doet onderzoek bij brug

Vandaag om 07:27 • Aangepast vandaag om 08:11
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
De politie doet woensdagochtend onderzoek nadat een visser een jas uit het water heeft gevist bij de Vierwindenbrug in Breda. Op beelden is te zien dat agenten in het water aan het speuren zijn met een magneet.
Profielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Danique Pals

De visser meldt dat hij de politie heeft gebeld nadat hij een jas uit het water viste. Hij vertrouwde de situatie niet. Een woordvoerder van de politie wil nog niet ingaan op de ernst van de situatie. "Er is in elk geval iets opgemerkt in en rondom het water."

De Vierwindenbrug en een deel van de Vierwindenstraat zijn afgezet. De politie laat op X weten dat ze met verschillende diensten ter plaatse zijn. Het is nog niet duidelijk wat ze precies zoeken.

