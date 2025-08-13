Ex moet Peter Gillis 90.000 euro boete betalen

Nicol Kremers moet 90.000 euro boete betalen aan haar ex-partner Peter Gillis. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch beslist in een civiele procedure. De vakantieparkmagnaat uit Ommel eiste 2,3 miljoen euro wegens schending van een geheimhoudingsovereenkomst tussen hem en Nicol Kremers. De rechtbank wijst dat slechts ten dele toe.

Die overtredingen zijn details die Kremers in de media deelde over mogelijk huiselijk geweld door Gillis. Gillis eiste daarom in totaal ruim 2,3 miljoen van Kremers. De rechtbank noemt dat bedrag 'buitensporig' en wijst dat bedrag slechts ten dele toe. Gillis kwam met dat bedrag omdat de details over mogelijk huiselijk geweld nog steeds in de media te vinden zijn.

Gillis zegt woensdag tegen Omroep Brabant de zaak 'met vlag en wimpel te hebben gewonnen'. Per overtreding van de overeenkomst moet Kremers hem 10.000 euro betalen. Volgens de rechter zijn er negen aantoonbare overtredingen geweest. Bij iedere volgende overtreding moet Kremers een dwangsom van 20.000 euro betalen.

Ook een andere claim, een over het boek dat Kremers aan het schrijven is, werd afgewezen. De rechter besloot dat Kremers een boek mag uitbrengen en dat ze dat niet vóór publicatie aan Gillis hoeft voor te leggen. Gillis eiste inzage in het manuscript, maar volgens de rechter heeft Kremers 'recht op vrijheid van meningsuiting'.

'Gedwongen ondertekening'

Het stel ging in 2023 officieel uit elkaar. Ze spraken toen af dat ze in het openbaar niets negatiefs over elkaar zouden zeggen. Dat leek lang goed te gaan. Ze zagen elkaar geregeld, gingen zelfs samen op vakantie en zouden nog intiem zijn geweest, onthulde Gillis eerder in de rechtszaal. Ook zou hij meerdere spullen, waaronder een auto, voor haar hebben geregeld.

Kremers gaf eerder aan dat het anders lag. Volgens haar raadsman werd ze gedwongen om de geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen. Dat is volgens de rechtbank niet bewezen.

Daarbij speelt er nóg wat tussen de twee voormalige geliefden: Kremers heeft in 2022 aangifte gedaan van tien mishandelingen, door Gillis. Wanneer Gillis zich moet verantwoorden voor het mishandelen van zijn ex, is niet duidelijk. Zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank kon hierover geen uitsluitsel geven.

